В НБУ розповіли, на які комунальні послуги тарифи підвищаться, а на які – ні

Основний прогноз Національного банку України вказує на те, що мораторій на підвищення деяких тарифів на житлово-комунальні послуги, особливо на газ для опалення, буде зберігатися протягом 2024 року. Водночас прогнозується зростання цін на електроенергію.

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Про це в інтерв’ю розповів голова НБУ Андрій Пишний.

"Базовий наш сценарій передбачає що мораторій на підняття деяких складових житлово-комунальних тарифів буде зберігатися. Зокрема газ і опалення скоріш за все збережуться на попередньому рівні весь 2024 рік. Натомість електроенергія… Ми закладаємо зростання цін на електроенергію", - сказав він.

За його словами, саме збільшення цін на комунальні послуги є одним із чинників, які сприяють прогнозованому прискоренню інфляції у 2024 році, яка за оцінками НБУ становитиме приблизно 9,8%.

Уряд скасував мораторій на відключення споживачів за несплату

Нагадаємо, 9 січня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

При цьому дія мораторію зберігатиметься на прифронтових територіях та у районах, де йдуть активні бойові дії. Перші відключення світла почнуться вже наприкінці січня та стосуватимуться в першу чергу тих хто не платив місяцями.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський розповів, що основна причина скасування мораторію - це зростання заборгованості за житлові комунальні послуги.

Зокрема сьогодні борг населення за спожитою електроенергією збільшився на 41% у порівнянні з довоєнним часом.

Чи вирішить скасування мораторію проблеми ринку

Експерти сумніваються, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги зможе вирішити проблему багатомільярдних боргів на ринку електричної енергії.

При цьому борги населення є досить незначною часткою загальних боргів на енергетичному ринку. Основними боржниками є не побутові споживачі, а великі енергетичні компанії.

Також за оцінкою експертів основною причиною боргів є низькі тарифи для населення, що мали б компенсуватися за рахунок промислового споживання, а також заборгованість за “зеленим” тарифом. Так, основні донори низьких тарифів для населення “Укренерго” та “Енергоатом” за підсумками 11 місяців 2023 року мали б компенсувати постачальникам електроенергії понад 150 млрд гривень.

Разом з цим скасування мораторію навряд чи вплине на об’єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні чи водоканали. Гарантоване постачання електроенергії таким споживачам регулюється іншою урядовою постановою, яка поки діє.