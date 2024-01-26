В НБУ рассказали, на какие коммунальные услуги тарифы повысятся, а на какие нет

Основной прогноз Национального банка Украины отмечает, что мораторий на повышение некоторых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, особенно на газ для отопления, будет сохраняться в течение 2024 года. В то же время, прогнозируется рост цен на электроэнергию.

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Об этом в интервью рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Базовый наш сценарий предполагает, что мораторий на поднятие некоторых составляющих жилищно-коммунальных тарифов будет сохраняться. В частности, газ и отопление скорее всего сохранятся на прежнем уровне весь 2024 год. Зато электроэнергия… Мы закладываем рост цен на электроэнергию", - сказал он.

По его словам, именно увеличение цен на коммунальные услуги является одним из факторов, способствующих прогнозируемому ускорению инфляции в 2024 году, которая, по оценкам НБУ, составит примерно 9,8%.

Правительство отменило мораторий на отключение потребителей за неуплату

Напомним, 9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскания задолженности по ЖКУ населению в случае неуплаты.

При этом действие моратория будет сохраняться на прифронтовых территориях и в районах, где идут активные боевые действия. Первые отключения света начнутся уже в конце января и будут касаться в первую очередь тех, кто не платил месяцами.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский рассказал, что основная причина отмены моратория – это рост задолженности за жилищные коммунальные услуги.

В частности, сегодня долг населения по потребленной электроэнергии увеличился на 41% по сравнению с довоенным временем.

Решит ли отмена моратория проблемы рынка

Эксперты сомневаются, что отмена моратория на отключение электроэнергии за долги сможет решить проблему многомиллиардных долгов на рынке электрической энергии.

При этом долги населения достаточно незначительной долей общих долгов на энергетическом рынке. Основными должниками являются не бытовые потребители, а крупные энергетические компании.

Также по оценке экспертов основной причиной долгов является низкие тарифы для населения, которые должны компенсироваться за счет промышленного потребления, а также задолженность по "зеленому" тарифу. Так, основные доноры низких тарифов для населения "Укрэнерго" и "Энергоатом" по итогам 11 месяцев 2023 года должны компенсировать поставщикам электроэнергии более 150 млрд гривен.

При этом отмена моратория вряд ли повлияет на объекты критической инфраструктуры, такие как больницы или водоканалы. Гарантированная поставка электроэнергии таким потребителям регулируется другим правительственным постановлением, которое пока действует.