Відключати світло за борги почнуть вже в січні, - YASNO

Після скасування мораторію на припинення житлово-комунальних послуг у разі несплати постачальник електроенергії YASNO планує ініціювати перші відключення електроенергії за борги вже у січні. Про це Delo.ua повідомили в прес-службі компанії.

“Перші відключення відбудуться вже у кінці січня та, у першу чергу, будуть застосовані до клієнтів, які мають найбільший термін та суму заборгованості. При цьому законодавством не визначена мінімальна сума боргу для відключення боржників. Тому аби уникнути додаткових витрат та клопотів, постачальник закликає усіх споживачів, які мають заборгованість, терміново оплатити рахунки”, - зауважили в компанії.

Раніше генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявляв, що відключення світла не будуть раптовими та стосуватимуться лише найбільших боржників.

“Ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії й по сумі, і по "віку" заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Київі та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн”, — зазначив Коваленко.

При цьому він зауважив, що власник житла, якого компанія подасть на відключення оператору систем розподілу отримає паперове попередження спочатку за 10 днів до відключення від компанії постачальника електроенергії та ще за 5 днів — сповіщення від оператора системи розподілу, який і здійснює відключення.

Кабмін скасував мораторій на відключення світла

Нагадаємо, 29 грудня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Про це стало відомо 9 січня, коли дане урядове рішення було опубліковане.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Додамо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

Про причини скасування мораторію на відключення ЖКП, а також те як знову під'єднатися до електроенергії після відключення читайте в матеріалі Delo.ua “Відключення електроенергії за борги вже в січні. Що чекає українців після скасування мораторію”.