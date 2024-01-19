Отключать свет за долги начнут уже в январе, - YASNO

После упразднения моратория на прекращение жилищно-коммунальных услуг в случае неуплаты поставщик электроэнергии YASNO планирует инициировать первые отключения электроэнергии за долги уже в январе. Об этом сообщили в пресс -службе компании.

Первые отключения состоятся уже в конце января и, в первую очередь, будут применены к клиентам, имеющим наибольший срок и сумму задолженности. При этом законодательством не определена минимальная сумма долга по отключению должников. Поэтому во избежание дополнительных затрат и хлопот поставщик призывает всех потребителей, имеющих задолженность, срочно оплатить счета”, - отметили в компании.

Ранее генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко заявлял, что отключения света не будут внезапными и будут касаться только крупнейших должников.

Мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Пока таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн”, — отметил Коваленко.

При этом он отметил, что владелец жилья, которое компания подаст на отключение оператору систем распределения, получит бумажное предупреждение сначала за 10 дней до отключения от компании поставщика электроэнергии и еще за 5 дней — уведомление от оператора системы распределения, которое и осуществляет отключение.

Кабмин отменил мораторий на отключение света

Напомним, 29 декабря Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг , начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. Об этом стало известно 9 января, когда данное правительственное решение было опубликовано.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Добавим, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

О причинах отмены моратория на отключение ЖКУ, а также как снова подключиться к электроэнергии после отключения читайте в материале Delo.ua “ Отключение электроэнергии за долги уже в январе. Что ждет украинцев после отмены моратория ”.