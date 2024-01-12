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Шмыгаль рассказал, когда и на сколько вырастут пенсии
В марте государство планирует осуществить индексацию пенсий. Согласно предварительным расчетам Министерства социальной политики, ожидается, что средние пенсии вырастут на 13%.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
По его словам, совокупные социальные расходы государственного бюджета на 2024 год составят 470 млрд грн, что на 25 млрд грн больше, чем в прошлом году.
Параллельно продолжается процесс цифровизации социальной сферы, включая объединение выплат пенсий, субсидий и социального страхования в Пенсионном фонде.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Запускаем электронный кейс-менеджмент. Это подход, который позволит индивидуально подойти к поддержке украинских семей. Все организационные процессы будут упрощены и автоматизированы", – добавил он.
Какие пенсии будут в 2024 году
Согласно изменениям в госбюджете в 2024 году украинцев ждут три повышения пенсий. В частности, предполагается повышение минимальной и максимальной пенсии.
Да, в связи с повышением прожиточного минимума с 1 января 2024 года возрастет минимальная и максимальная пенсия в Украине :
- минимальная – до уровня 2 361 грн;
- максимальная – до уровня 23 610 грн;
- средняя пенсия в Украине в 2024 году составит до 6000 грн (на конец 2023 года она составляла 5311 грн).
Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн.