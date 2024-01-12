Шмыгаль рассказал, когда и на сколько вырастут пенсии

В марте государство планирует осуществить индексацию пенсий. Согласно предварительным расчетам Министерства социальной политики, ожидается, что средние пенсии вырастут на 13%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, совокупные социальные расходы государственного бюджета на 2024 год составят 470 млрд грн, что на 25 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Параллельно продолжается процесс цифровизации социальной сферы, включая объединение выплат пенсий, субсидий и социального страхования в Пенсионном фонде.

"Запускаем электронный кейс-менеджмент. Это подход, который позволит индивидуально подойти к поддержке украинских семей. Все организационные процессы будут упрощены и автоматизированы", – добавил он.

Какие пенсии будут в 2024 году

Согласно изменениям в госбюджете в 2024 году украинцев ждут три повышения пенсий. В частности, предполагается повышение минимальной и максимальной пенсии.

Да, в связи с повышением прожиточного минимума с 1 января 2024 года возрастет минимальная и максимальная пенсия в Украине :

минимальная – до уровня 2 361 грн;

максимальная – до уровня 23 610 грн;

средняя пенсия в Украине в 2024 году составит до 6000 грн (на конец 2023 года она составляла 5311 грн).

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн.