Индексации пенсий в 2024 году может не быть: в правительстве назвали условие

Если Украина не получит международную финансовую помощь, индексация пенсий в 2024 году может не произойти. Об этом заявила министр оциальной политики Оксана Жолнович в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, проблемы с выплатами в текущем объеме не ожидаются, ведь большая часть пенсионных доходов – это внутренние поступления, которые снабжаются украинскими плательщиками, в том числе военными. Поскольку все они платят Единый социальный взнос, Пенсионный фонд держится на украинских средствах.

"Возможно, не удастся, если действительно будут такие риски (отсутствие международной финансовой помощи, – ред.), говорить об индексации, но базовая пенсия будет выплачена и на это средства мы из внутренних ресурсов найдем", – высказалась Жолнович.

При этом она добавила, что все повышения и индексации заложены в бюджет, и она надеется, что ресурсы на это будут найдены.

"Я бы не хотела пока преждевременно пугать пенсионеров тем, что они не получат в соответствии с законом свои пенсии и повышение на уровень инфляции, которые предусмотрены. Пока мы готовы их делать", – отметила министр.

Что касается социальных выплат, таких как помощь малоимущим лицам, внутренне перемещенным лицам и другим категориям, то Жолнович обратила внимание, что эти расходы финансируются международными партнерами.

В то же время чиновница рассказала, что Минсоцполитики договорилось с Всемирным банком о помощи почти на 2 млрд долларов, и эти средства в первые месяцы 2024 года покроют расходы на базовые социальные расходы.

Помощь Украине: проблемы со средствами

Много стран поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.

В Европейском Союзе несколько месяцев обсуждалось финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, рассчитанное на 2024-2027 годы. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение о выделении такой помощи из бюджета ЕС.

Однако все же Европейский совет достиг решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) на такую сумму. Завершение всех необходимых юридических процедур ожидается в январе 2024 года.

Что касается США, то там Сенат провалил процедурное голосование за законопроект , предусматривающий выделение 110 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что в случае если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой. Сейчас предполагается, что голосование за помощь состоится в начале 2024 года.