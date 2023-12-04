Деньги закончились: Белый дом обратился к Конгрессу с призывом о помощи для Украины

Если Конгресс США не примет выделение средств в помощь Украине, это ударит по ней на поле боя. Такое предупреждение высказала директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг в письме лидерам Конгресса, передает Politico.

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Как пишет издание, таким образом администрация президента США Джо Байдена сигнализирует о том, что без дополнительных денег успехи Украины в войне находятся под угрозой.

"Я хочу четко объяснить: без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного количества оружия и оборудования для Украины, а также для обеспечения оборудованием из военных запасов США. Нет волшебного источника финансирования, чтобы встретить этот момент. У нас кончились деньги и почти закончилось время", – высказалась Янг.

Письмо с таким содержанием было направлено спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису, а также лидеру демократов и лидеру республиканцев в Сенате Чаку Шумеру и Митчу МакКоннеллу.

По словам чиновницы Белого дома, Пентагон использовал 97% из 62,3 млрд долларов, которые он получил для Украины по состоянию на середину ноября. Госдеп США исчерпал все 4,7 млрд долларов.

"Наши пакеты помощи в сфере безопасности уже стали меньше, а поставки помощи стали более ограниченными. Если наша помощь прекратится, это вызовет значительные проблемы для Украины", – написала она.

Янг указала, что помощь украинским военным предотвращает более широкую войну, которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, если президент РФ Владимир Путин добьется успеха, а затем атакует страну НАТО.

Она также напомнила, что поддержка Украины укрепляет американскую экономику и создает рабочие места. Значительная часть денег, одобренных Конгрессом для Украины, никогда не покидала США: средства шли на пополнение военных запасов, чтобы заменить оружие и оборудование, которые были отправлены в Киев.

Помощь от США: проблемы с принятием

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предложено выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предложил выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Однако на фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля.

А позже Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, которое не предусматривает средств ни для Украины, ни для Израиля.

Источник фото: ua.depositphotos.com