США получили значительные доходы на фоне военной помощи Украине - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена распространила первую информацию о том, какие штаты извлекли наибольшую выгоду от войны в Украине и как воспользовались миллиардами долларов прибыли.

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Об этом пишет Reuters.

Штаты, получившие наибольшую прибыль от производства оружия (Пенсильвания, Техас, Аризона), использовали это, чтобы получить больше поддержки от республиканцев, голосовавших против помощи для Киева.

Отмечается, что Пенсильвания получила 2,364 миллиарда долларов – больше всего среди других штатов – в виде инвестиций в производство оружия и боеприпасов. В Техасе доходы составили 1,45 млрд долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия, при этом 18 из 25 представителей Республиканской партии США проголосовали против помощи Украине.

В Аризоне трое из шести представителей республиканцев проголосовали против помощи, в то время как в штат влилось 2,196 миллиарда долларов.

Во время своего последнего запроса в Конгресс на выделение 106 миллиардов долларов новых средств для Украины и Израиля Байден 20 октября отметил, что производство оружия, выделяемое США для Украины, создает рабочие места для американцев.

Он отметил, что часть доходов идет американским компаниям на замену оборудования, отправленного за границу.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Сейчас Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, которые были выделены для военной помощи в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com