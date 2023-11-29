США отримали значні прибутки на тлі військової допомоги Україні - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена розповсюдила першу інформацію про те, які штати отримали найбільшу вигоду від війни в Україні та як скористалися мільярдами доларів прибутку.

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Про це пише Reuters.

Штати, які отримали найбільший прибуток від виробництва зброї (Пенсільванія, Техас, Арізона) використали це, щоб отримати більше підтримки від республіканців, які голосували проти допомоги для Києва.

Зазначається, що Пенсільванія отримала 2,364 мільярда доларів – найбільше серед інших штатів – у вигляді інвестицій у виробництво зброї та боєприпасів. У Техасі прибутки склали 1,45 мільярда доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншої зброї, при цьому 18 із 25 представників Республіканської партії США проголосували проти допомоги Україні.

В Арізоні троє з шести представників республіканців проголосували проти допомоги, в той час як у штат влилося 2,196 мільярда доларів.

Під час свого останнього запиту до Конгресу на виділення 106 мільярдів доларів нових коштів для України та Ізраїлю Байден 20 жовтня наголосив, що виробництво зброї, яку США виділяють для України створює робочі місцям для американців.

Він зазначив, що частина прибутків йде американським компаніям на заміну обладнання, відправленого за кордон.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Наразі Сполучені Штати практично вичерпали майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com