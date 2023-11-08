США використали практично всі кошти, виділені для підтримки України – Білий дім

Сполучені Штати практично вичерпали всі майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Щодо грошей, які залишилися, що я можу сказати вам... приблизно із загальної суми коштів, які були надані, ми витратили близько 96%. Резерви Міністерства оборони скоротилося до приблизно 1,1 мільярда доларів", - сказав він.

Що стосується додаткового фінансування, то Кірбі наголосив, що адміністрація чинить тиск на Конгрес, щоб той негайно схвалив 11,8 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки України.

"Ми дуже чітко сказали про важливість того, щоб Україна отримала це фінансування. Ми дуже чітко усвідомлювали важливість — хоробрих людей України, які воювали в цій війні, їм потрібна наша допомога", - підкреслив Кірбі. Він також висловив впевненість в тому, що майбутнє фінансування України отримає двопартійну підтримку у Конгресі.

За його словами, допомогу потрібно надати чим швидше, щоб українські військові могли максимально корисно використати час, який залишився до того, як погода погіршиться і значно ускладнить ситуацію.

Кірбі додав, що у США вірять у здатність України відвоювати свою територію.

Нагадаємо, раніше Associated Press повідомляло, що США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках USAI, яка надає гроші для укладення контрактів на постачання зброї.

Контролер Пентагону Майкл Маккорд повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з 25,9 мільярдів доларів, виділених Конгресом для поповнення військових запасів США, які надходять в Україну, залишилося 1,6 мільярда доларів.