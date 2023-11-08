США использовали практически все средства, выделенные для поддержки Украины – Белый дом

Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"По поводу оставшихся денег, что я могу сказать вам... примерно из общей суммы средств, которые были предоставлены, мы потратили около 96%. Резервы Министерства обороны сократилось до примерно 1,1 миллиарда долларов", - сказал он.

Что касается дополнительного финансирования, Кирби подчеркнул, что администрация оказывает давление на Конгресс, чтобы тот немедленно одобрил 11,8 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки Украины.

"Мы очень четко сказали о важности того, чтобы Украина получила это финансирование. Мы очень четко отдавали себе отчет в важности — храбрых людей Украины, которые воевали в этой войне, им нужна наша помощь", - подчеркнул Кирби. Он также выразил уверенность, что будущее финансирование Украины получит двухпартийную поддержку в Конгрессе.

По его словам, помощь нужно оказать чем быстрее, чтобы украинские военные могли максимально полезно использовать время, оставшееся до того, как погода ухудшится и значительно усложнит ситуацию.

Кирби добавил, что в США верят в способность Украины отвоевать свою территорию.

Напомним, ранее Associated Press сообщало, что США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках USAI, предоставляющей деньги для заключения контрактов на поставку оружия.

Контроллер Пентагона Майкл Маккорд сообщил лидерам Палаты представителей и Сената, что из 25,9 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом для пополнения поступающих в Украину военных запасов США, осталось 1,6 миллиарда долларов.