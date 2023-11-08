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США использовали практически все средства, выделенные для поддержки Украины – Белый дом
Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"По поводу оставшихся денег, что я могу сказать вам... примерно из общей суммы средств, которые были предоставлены, мы потратили около 96%. Резервы Министерства обороны сократилось до примерно 1,1 миллиарда долларов", - сказал он.
Что касается дополнительного финансирования, Кирби подчеркнул, что администрация оказывает давление на Конгресс, чтобы тот немедленно одобрил 11,8 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы очень четко сказали о важности того, чтобы Украина получила это финансирование. Мы очень четко отдавали себе отчет в важности — храбрых людей Украины, которые воевали в этой войне, им нужна наша помощь", - подчеркнул Кирби. Он также выразил уверенность, что будущее финансирование Украины получит двухпартийную поддержку в Конгрессе.
По его словам, помощь нужно оказать чем быстрее, чтобы украинские военные могли максимально полезно использовать время, оставшееся до того, как погода ухудшится и значительно усложнит ситуацию.
Кирби добавил, что в США верят в способность Украины отвоевать свою территорию.
Напомним, ранее Associated Press сообщало, что США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках USAI, предоставляющей деньги для заключения контрактов на поставку оружия.
Контроллер Пентагона Майкл Маккорд сообщил лидерам Палаты представителей и Сената, что из 25,9 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом для пополнения поступающих в Украину военных запасов США, осталось 1,6 миллиарда долларов.