Без поддержки союзников Украине грозит "финансовая дыра" в размере $29 млрд

В следующем году Украина может оказаться в сложном финансовом положении, поскольку без дальнейшей поддержки от союзников Киеву грозит дефицит бюджета в 29 миллиардов долларов.

Об этом пишет Рolitico, ссылаясь на слова министра финансов Украины Сергея Марченко.

Марченко подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности, ведь, кроме военного конфликта, Украину может постичь и экономический кризис. Он отметил, что в таком случае ее последствия будут испытывать не только Украина, но и страны Европейского союза.

Согласно сообщению, Европейская комиссия обещала выделить Украине 50 миллиардов евро, но Венгрия и Словакия выступают против дальнейшего финансирования Киева, ссылаясь на проблемы с коррупцией.

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы . Это решение желают утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.

Марченко отметил, что Украина готова проводить дальнейшие реформы и бороться с коррупцией, однако помощь необходима немедленно.

Ситуацию усложняет и сопротивление Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении дальнейшей помощи Украине, как это предлагает администрация Президента Байдена. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки.

Бюджет 2024: что предусмотрено

Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, в то время как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен.

Ко второму чтению доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн и составляют 1,768 трлн. Расходы почти остались такими же 3,35 трлн.

Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн и теперь составляет 1,57 трлн. Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$). Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%).

ЕС передаст Украине доход от замороженных активов

Издание пишет, что Марченко призвал союзников направить в Украину около $300 миллиардов российских активов, замороженных странами G7 в начале войны. Он подчеркнул, что это законный приоритет для Украины, стремящейся использовать эти ресурсы для восстановления страны.

Отметим, Financial Times писало, что Еврокомиссия намерена представить план, облегчающий передачу доходов от замороженных активов в Киев, в начале декабря.

По данным бельгийского правительства, 180 миллиардов евро хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

При этом Euroclear сообщила, что только за первые девять месяцев этого года она заработала 3 миллиарда евро на замороженных российских активах.