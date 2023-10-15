Партнеры устали. Украине становится все труднее получать финансовую поддержку, – Минфин

Украине становится все труднее получать финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах сосредотачивается на предстоящих выборах, а геополитическая напряженность растет.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко агентству Reuters.

"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", – сказал он в кулуарах Международного валютного фонда (МВФ) во время заседания Всемирного банка в Марракеше.

Чиновник отметил, что Украина сейчас прилагает "вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку, по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле".

Марченко добавил, что на уменьшение желания правительства поддерживать Украину влияют геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах, вспомнив о выборах, которые состоятся в США и Европейском Союзе в 2024 году.

Reuters пишет, что Украине нужно получить финансовую поддержку от Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов в следующем году. Страна обеспечила дополнительные налоговые поступления и средства, которые будут привлечены от внутреннего долга, но будет зависеть от внешней помощи для большей части расходов в 2024 году.

Переговоры на этой неделе были омрачены конфликтом между Израилем и ХАМАСом, вспыхнувшим именно тогда, когда делегаты направлялись в Марракеш.

"У нас уже есть определенные обязательства, такие как 5,4 миллиарда долларов по программе Международного валютного фонда, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы полагаемся на наших ключевых партнеров и союзников США и Европейский Союз", – высказался Марченко.

Помощь Украине: сколько денег ожидать от США и ЕС?

Конгресс США недавно утвердил временный бюджет, который будет действовать до 17 ноября, без дополнительного финансирования для Украины.

Это произошло после того, как часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временного финансирования, а спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти, предложил исключить пакет помощи из законопроекта.

В свою очередь члены руководства Сената от Демократической и Республиканской партий обнародовали совместное заявление, в котором обязались проголосовать за дальнейшее финансирование помощи "в ближайшие недели".

Такое поведение американских законодателей активизировало обсуждение поддержки Украины в контексте президентских выборов в Штатах в следующем году.

The Washington Post со ссылкой на источники писало, что чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию касательно наилучшего способу сохранить помощь. Один из вариантов предполагает настаивание на большом пакете поддержки, который мог бы охватить бóльшую часть 2024 года. Второй предлагает следовать меньшей краткосрочной помощи, но имеет больше шансов на поддержку со стороны республиканцев.

А по данным The Wall Street Journal, сенаторы хотят принять годовой пакет. Его размер может составить от 50 до 100 миллиардов долларов.

Что касается Европейского Союза, где в следующем году состоятся выборы в Европарламент, там планируют выделить Украине до 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, это должно обеспечить ожидаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше, чем 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.