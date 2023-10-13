Помощь для Украины и Израиля. Стало известно, когда Байден опубликует план финансирования

Президент США Джо Байден опубликует свой запрос на дополнительное финансирование на следующей неделе. Об этом 12 октября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

Источник агентства, знакомый с этим вопросом, отметил, что администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю и Украине.

Reuters обращает внимание, что некоторые республиканцы заявляли о намерениях противостоять попыткам связать помощь Израилю с помощью Украине.

NBC News со ссылкой на источники ранее сообщало, что запрос Белого дома к Конгрессу будет включать средства не только для Украины и Израиля, но и для Тайваня и защиты границ США.

Бюджет США: почему не выделили деньги Украине?

Недавно Палата представителей и Сенат США утвердили временный бюджет для финансирования правительства страны для избежания "шатдауна" – приостановки работы некоторых госорганов. Однако бюджет, который будет действовать до 17 ноября, не получил дополнительное финансирование для Украины.

Это произошло после того, как часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временного финансирования, а спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккартипредложил исключить пакет помощи из законопроекта.

В свою очередь члены руководства Сената от Демократической и Республиканской партий опубликовали совместное заявление, в котором обязались проголосовать за дальнейшее финансирование помощи Украине "в ближайшие недели".

The Washington Post со ссылкой на источники писало, что чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию касательно наилучшего способу сохранить помощь США Украине. Один из вариантов предполагает настаивание на большом пакете помощи, который мог бы охватить большую часть 2024 года. Второй предлагает следовать меньшей краткосрочной поддержке, но имеет больше шансов на поддержку со стороны республиканцев.

А по данным The Wall Street Journal, сенаторы хотят принять годовой пакет помощи. Его размер может составить от 50 до 100 миллиардов долларов.