Допомога для України й Ізраїлю. Стало відомо, коли Байден оприлюднить план фінансування

Президент США Джо Байден оприлюднить свій запит на додаткове фінансування наступного тижня. Про це 12 жовтня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Reuters.

Джерело агентства, знайоме з цим питанням, зазначило, що адміністрація Байдена планує просити в Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Reuters звертає увагу, що деякі республіканці заявляли про наміри протистояти спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.

NBC News із посиланням на джерела раніше повідомляло, що запит Білого дому до Конгресу включатиме кошти не лише для України та Ізраїлю, а й для Тайваню та захисту кордонів США.

Бюджет США: чому не виділили гроші Україні?

Нещодавно Палата представників і Сенат США затвердили тимчасовий бюджет для фінансування уряду країни, щоб уникнути "шатдауну" – призупинення роботи деяких держорганів. Однак бюджет, який діятиме до 17 листопада, не отримав додаткового фінансування для України.

Це сталося після того, як частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування, а спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту.

Своєю чергою члени керівництва Сенату від Демократичної й Республіканської партій оприлюднили спільну заяву, в якій зобов’язалися проголосувати за подальше фінансування допомоги Україні "найближчими тижнями".

The Washington Post із посиланням на джерела писало, що чиновники Білого дому терміново розробляють стратегію щодо найкращого способу зберегти допомогу США Україні. Один із варіантів передбачає наполягання на великому пакеті допомоги, який міг би охопити більшу частину 2024 року. Другий пропонує слідувати меншій, короткостроковій підтримці, але має більше шансів на підтримку з боку республіканців.

А за даними The Wall Street Journal, сенатори хочуть ухвалити річний пакет допомоги. Його розмір може скласти від 50 до 100 млрд доларів.