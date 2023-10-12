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Энергетика
Дата публикации

США ввели санкции против компаний, не соблюдающих ограничение цен на российскую нефть

США ввели санкции против компаний, не соблюдающих ограничение цен на российскую нефть
Танкер "Приморье". Фото: росСМИ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложит санкции на две организации и заблокирует два судна, которые использовали поставщики при перевозке российской сырой нефти по цене, которая превышала согласованный G7 потолок цен в 60 долларов за баррель сырой нефти.

Об этом сообщают руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Министерство финансов США.

Речь идет о танкере "Приморье", транспортировавшем российскую нефть по цене свыше 75 долларов за баррель. Зарегистрированным владельцем судна является "Lumber Marine SA", базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Другой танкер Yasa Golden Bosphorus транспортировал сырую нефть ESPO ценой выше 80 долларов за баррель, и принадлежит турецкой компании Ice Pearl Navigation Corp.

Согласно сообщению, оба судна заходили в российские порты и использовали американских поставщиков услуг при транспортировке российской нефти.

Lumber Marine SA и Ice Pearl Navigation Corp были включены в санкционный список за деятельность в морском секторе экономики Российской Федерации.

В результате санкций все имущество данных компаний, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, будет заблокировано. Кроме того, блокируются любые организации, которым принадлежит более 50%.   компаний. Все транзакции, которые будут проводить данные компании на территории США, также будут заблокированы.

Отметим, Financial Times писало, что России удалось избежать ограничений Большой семерки на большую часть нефтяного экспорта: в августе почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили без западного страхования, которое используется для ограничения цены на топливо из страны-агрессоры.

Напомним, в декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия.   начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

Автор:
Татьяна Гойденко