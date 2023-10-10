Сенаторы США обсуждают пакет помощи Украине в размере до 100 млрд долларов, – WSJ

Проукраинские сенаторы США, как от Демократической, так и от Республиканской партий, хотят быстро принять годовой пакет помощи для Украины. Его размер может составить от 50 до 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Многие из таких сенаторов говорят, что принятие большого пакета, достаточного для того, чтобы защитить Украину во время следующих выборов в США, отправит четкое сообщение за границу, что хаос в Палате представителей не повлияет на долгосрочную приверженность Вашингтона Киеву. Также считается, что легче получить поддержку одного крупного пакета, чем нескольких меньших, особенно со стороны республиканцев.

Однако ожидается, что любой будущий пакет помощи встретит сопротивление от представителей Республиканской партии, которые разочарованы тем, что они считают отсутствием ответственности за финансирование Украины, и которые выступают против того, чтобы тратить больше на военные действия за границей вместо решения внутренних проблем.

Конгресс США с начала полномасштабного вторжения России одобрил более 100 миллиардов долларов военной, экономической и гуманитарной помощи для Украины.

Новый пакет могут поддержать в период с 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, до 17 ноября, когда истекает срок действия текущего законопроекта о временном бюджете.

Размер помощи еще обсуждается. Сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 млрд долларов, тогда как сенатор-демократ Ричард Блюменталь сказал, что если бы это зависело от него, сумма была бы ближе к 100 млрд долларов. При этом он добавил, что готов пойти на компромисс, если республиканцы предложат пакет в 60 млрд долларов.

Бюджет США: почему не выделили деньги Украине?

Недавно Палата представителей и Сенат США утвердили временный бюджет для финансирования правительства страны для избежания "шатдауна" – приостановки работы некоторых госорганов. Однако бюджет, который будет действовать до 17 ноября, не получил дополнительное финансирование для Украины.

Это произошло после того, как часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временного финансирования, а спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти предложил исключить пакет помощи из законопроекта.

В свою очередь члены руководства Сената от Демократической и Республиканской партий опубликовали совместное заявление, в котором обязались проголосовать за дальнейшее финансирование помощи Украине "в ближайшие недели".

Тем временем администрация президента США Джо Байдена, как писало Politico, рассматривает возможность использования грантовой программы Госдепа для отправки дополнительной военной помощи Украине.

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