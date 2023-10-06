В Белом доме нашли несколько способов, как продлить помощь Украине

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для предоставления дополнительной военной помощи Украине, поскольку Конгресс продолжает препятствовать финансированию оружия.

Об этом пишет Рolitico.

Другим рассматриваемым вариантом является использование иностранного военного финансирования — программа, которую проводит Государственный департамент, предоставляющая гранты или займы, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование — предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали два чиновника.

Сообщается, что Белый дом также потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины, однако эта стратегия нуждается в одобрении законодателей.

Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что решение о том, по какому маршруту пойдет департамент, не принято.

Рolitico добавляет, что Белый дом взвешивает еще ряд вариантов, пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины после того, как законодатели в последнюю минуту лишили ее финансирования, чтобы предотвратить закрытие правительства.

При этом Байден намекнул на новые идеи по поддержке еще в среду, сказав, что "есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование". От дальнейших комментариев он отказался.

Один из чиновников сказал, что комментарии президента касаются существующих полномочий финансирования, которые Конгресс ранее предоставил администрации, и что они позволяют нам оказывать дополнительную поддержку Украине немного дольше, если Конгресс не будет действовать.

Турбулентность в США: продолжится ли поддержка Украины?

В Белом доме заявили, что будут продолжать поддерживать Украину сейчас и в следующем году, пока президент России Владимир Путин не поймет, что он ошибался в своем решении начать войну против Украины.

Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что американское лидерство остается ключевым в обеспечении такой поддержки для Украины, поэтому президент США Джо Байден с нетерпением ждет сотрудничества с Конгрессом.

Президент США Джо Байден призвал республиканцев Конгресса как можно быстрее поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от политических споров, едва не приведших к прекращению работы правительства.

Это произошло после того, как часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временному финансированию, а спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти предложил исключить пакет помощи по законопроекту.

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