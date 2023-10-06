У Білому домі знайшли кілька способів, як продовжити допомогу Україні

Адміністрація американського президента Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні, оскільки Конгрес продовжує перешкоджати за фінансуванню зброї.

Про це пише Рolitico.

Іншим варіантом, який розглядається, є використання іноземного військового фінансування — програма, яку проводить Державний департамент, яка надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання — призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, сказали двоє чиновників.

Повідомляється, що Білий дім також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України, однак ця стратегія потребує схвалення законодавців.

Високопоставлений представник Пентагону сказав, що рішення про те, яким маршрутом піде департамент, не прийнято.

Рolitico додає, що Білий дім зважує ще низку варіантів, намагаючись знайти додаткові гроші для підтримки України після того, як законодавці в останню хвилину позбавили її фінансування, щоб запобігти закриттю уряду.

При цьому, Байден натякнув на нові ідеї щодо підтримки ще в середу, сказавши, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.

Один із чиновників сказав, що коментарі президента стосуються існуючих повноважень фінансування, які Конгрес раніше надав адміністрації, і що вони дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні трохи довше, якщо Конгрес не діятиме.

Турбулентності у США: чи продовжиться підтримка України?

У Білому домі заявили, що продовжуватимуть підтримувати Україну зараз і в наступному році, доки президент Росії Володимир Путін не зрозуміє, що він помилявся у своєму рішенні розпочати війну проти України.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зауважив, що американське лідерство залишається ключовим у забезпеченні такої підтримки для України, тому президент США Джо Байден з нетерпінням чекає співпраці з Конгресом

Президент США Джо Байден закликав республіканців Конгресу якнайшвидше підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від політичних суперечок, які ледь не призвели до припинення роботи уряду.

Це сталося після того, як частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування, а спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту.

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