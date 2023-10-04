Удари по території РФ дозволили? У США заявили, що Україна сама вирішуватиме, як застосовувати поставлену зброю

Українська влада та ЗСУ мають право самостійно вирішувати, де і як застосовувати зброю, яку передають Києву західні союзники.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна.

"Важливо зазначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, — ці рішення приймати виключно українцям. Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхній розсуд. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним", - підкреслив Блінкен.

За його словами, США не збираються "заохочувати" завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки.

Однак, як наголосив Блінкен, остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною, військове керівництво якої має вирішувати, наскільки необхідні ці удари.

Зауважимо, в США досі тривають дискусії про відправку армійських тактичних ракетних систем великої дальності, також відомих як ATACMS в Україну. У Білому домі побоюються, що це може призвести до ескалації війни.

Після української атаки на штаб Російського Чорноморського флоту, яка була здійснена британськими далекобійними ракетами Storm Shadow всі переконалися, наскільки важливими крилаті ракети стали для України.

Нещодавно президент Джо Байден сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час зустрічі у Вашингтоні, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.

Також німецький уряд уже кілька місяців обговорює можливість поставити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus і недавнє рішення США направити Києву ракети ATACMS може вплинути і на позицію Берліна.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати Україні крилаті ракети Taurus і заявив, що побоювання про те, що це призведе до ескалації, є "необґрунтованими".