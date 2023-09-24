Німеччина може надати Україні Taurus після того, як Штати пришлють ATACMS - BILD

Німецький уряд уже кілька місяців обговорює можливість поставити Україні німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus і недавнє рішення США направити Києву ракети ATACMS може вплинути і на позицію Берліна.

Про це інформує BILD.

Згідно з повідомленням, раніше німецькі владні структури висловлювали обурення і занепокоєння щодо можливості поставок далекобійних ракет із США, а також виражали стурбованість тим, що ці ракети можуть використовуватися для атак на територію Росії.

Проте, оборонний експерт партії ВДП Маркус Фабер заявив, що тепер усі аргументи уряду канцлера, які обґрунтовували затримку поставок Taurus до України втрачають свою актуальність.

"Розум підказує, що Taurus мають бути поставлені негайно", - сказав він.

Фабер додав, що після української атаки на штаб Російського Чорноморського флоту, яка була здійснена британськими далекобійними ракетами Storm Shadow всі переконалися, наскільки важливими крилаті ракети стали для України.

BILD пише, що навіть якщо у країні передумають і почнуть в найближчий час постачати Taurus, проблемою стане тривалий термін навчання на них українських військових.

Ракети виробляють на заводі компанії MBDA у Шробенхаузені і виробник вважає, що для того, щоб навчити ЗСУ працювати з даними ракетами потрібно близько трьох місяців.

"Українці вперше запросили [Taurus] понад чотири місяці тому. Цей час можна було використати для успішного завершення навчання”, – зауважив Фабер.

Зауважимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати Україні крилаті ракети Taurus і заявив, що побоювання про те, що це призведе до ескалації, є "необґрунтованими".