У Бундестазі звинуватили Шольца у блокуванні поставки ракет Taurus Україні

У Бундестазі звинуватили канцлера Німеччини Олафа Шольца у тому, що він єдиний з коаліції блокує постачання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

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Про це заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман у Twitter.

"На цей момент" він не хоче поставляти Taurus. Але в "цей момент" в Україні продовжують гинути люди. Канцлер Шольц продовжує сподіватися на Бога. Він єдиний, хто блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – зазначила Штрак-Ціммерман.

Далекобійні ракети Taurus: чи є в України шанс їх отримати

Німецькі політики поступово змінюють свою точку зору щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Представники Соціал-демократичної партії закликали німецького канцлера Олафа Шольца надати дану зброю ЗСУ.

Одним з перших у Німеччині заговорив про надання Україні далекобійних ракет Taurus член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз. Він вважає, що партнери України повинні надати їй всю необхідну на полі бою зброю.

27 травня Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також закликав Німеччину надати Україні крилаті ракети Taurus і заявив, що побоювання про те, що це призведе до ескалації, є "необґрунтованими".

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.