США вперше нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном, - ЗМІ

Найближчим часом Сполучені Штати мають намір відправити до України бронебійні боєприпаси, включаючи снаряди з збідненим ураном. Вони стануть частиною нового пакету оборонної підтримки.

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Про це повідомляє Reuters.

Факт передачі снарядів виданню підтвердили два американські чиновники.

Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.

Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків "Абрамс", які будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.

Один з чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде. За словами джерел видання, вартість і вміст пакета ще остаточно не затверджені.

Як пише Reuters, поставка боєприпасів зі збідненим ураном з боку США може викликати суперечки. Противники таких озброєнь, як от наприклад Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї, вказують на ризики для здоров’я від вживання або вдихання пилу збідненого урану, зокрема можливість розвитку раку і вроджених дефектів. Хоча матеріал має значно меншу радіоактивність, ніж уран природного походження, його частки можуть затримуватися на тривалий час. Також це може ускладнити процес післявоєнного очищення територій України.

Ще у червні ЗМІ повідомляли, що після внутрішніх дебатів адміністрація президента США Джозефа Байдена планує оголосити про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном.

Раніше боєприпаси зі збідненим ураном надала Україні Велика Британія.

Збіднений уран використовується у виробництві бронебійних снарядів через свою високу щільність. Це уран, в ізотопному складі якого частка радіоактивного ізотопу урану-235, що використовується в ядерних реакторах та ядерній зброї, не перевищує 0,3% (у природному урані його близько 0,72%). При цьому доречність використання боєприпасів із збідненого урану є предметом спорів щодо довгострокових наслідків для здоров'я населення та екології відповідних територій.

Водночас деякі українці були стурбовані та зверталися до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити використання боєприпасів зі збідненим ураном у Збройних силах України.