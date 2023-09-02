США впервые предоставят Украине снаряды с обедненным ураном, - СМИ

В ближайшее время Соединенные Штаты намерены отправить в Украину бронебойные боеприпасы, включая снаряды с обедненным ураном. Они станут частью нового пакета оборонной поддержки.

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Об этом сообщает Reuters.

Факт передачи снарядов изданию подтвердили два американских чиновника.

Эти снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе.

Боеприпасы могут использоваться из американских танков "Абрамс", которые будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него войдет. По словам источников, стоимость и содержание пакета еще окончательно не утверждены.

Как пишет Reuters, поставка боеприпасов с обедненным ураном со стороны США может вызвать споры. Противники таких вооружений, например Международная коалиция по запрету уранового оружия, указывают на риски для здоровья от употребления или вдыхания пыли обедненного урана, в частности возможность развития рака и врожденных дефектов. Хотя материал имеет гораздо меньшую радиоактивность, чем уран природного происхождения, его частицы могут задерживаться на длительное время. Также это может осложнить процесс послевоенного очищения территорий Украины.

Еще в июне СМИ сообщали, что после внутренних прений администрация президента США Джозефа Байдена планирует объявить о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

Ранее боеприпасы с обедненным ураном предоставила Украине Великобритания.

Обеденный уран используется в производстве бронебойных снарядов из-за своей высокой плотности. Это уран, в изотопном составе которого доля радиоактивного изотопа урана-235, используемого в ядерных реакторах и ядерном оружии, не превышает 0,3% (в природном уране около 0,72%). При этом уместность использования боеприпасов из обедненного урана является предметом споров по поводу долгосрочных последствий для здоровья населения и экологии соответствующих территорий.

В то же время, некоторые украинцы были обеспокоены и обращались к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить использование боеприпасов с обедненным ураном в Вооруженных силах Украины.