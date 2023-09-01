Основное вооружение F-16. Пентагон специально для Украины заказал ракеты средней дальности AMRAAM

Министерство обороны США заключило контракт с Raytheon Missiles and Defense на поставку Украине ракет средней дальности AMRAAM, класса "воздух-воздух". Сумма сделки - $192 млн.

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Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Данный контракт предусматривает закупку компанией Raytheon боевого оружия AMRAAM из разных источников. Работы будут выполняться в Тусоне, штат Аризона, и, как ожидается, будет завершен до 29 ноября 2024 года", - уточнили в министерстве.

В Пентагоне держат в секрете количество заказанных для Украины ракет. Однако известно, что закупят их за счет средств фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

AIM-120 AMRAAM можно использовать при любых погодных условиях. Ракета предназначена для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели. В ВВС США ее неофициально называет "хлопушка" (Slammer). Ракету разработала компания Hughes Aircraft. Кроме США, AMRAAM на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО. Ракета является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Отметим, что в Вашингтоне изменили свое мнение по F-16 для Украины. Теперь Штаты соглашаются приступить к тренировкам украинских пилотов на истребителях с сентября 2023 года.

Накануне, 29 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму $250 млн, которая должна оказать стране поддержку на поле боя в рамках войны с Россией.

В предыдущий раз США объявляли о выделении нового пакета военной помощи Украине 14 августа. До этого, 25 июля сообщалось о выделении помощи на $400 млн, а 19 июля – сразу на $1,3 млрд.