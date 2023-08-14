США предоставят Украине $200 миллионов помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине, который включает в себя боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

Об этом сообщает CNN.

Общая стоимость пакета составляет 200 миллионов долларов. Издание отмечает, что эти деньги остались после бухгалтерской ошибки Министерства обороны.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока это не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется" – сказал Блинкен в заявлении в понедельник.

Как сообщает "Украинская правда", в новый пакет помощи войдет:

ракеты для систем Patriot HIMARS, артснаряды 155 мм и 105 мм калибров, а также 120-мм танковые боеприпасы;

ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и другие;

37 транспортных средств для перевозки оборудования;

более 12 миллионов патронов для стрелкового оружия;

оборудование для разминирования и запчасти для ремонта техники.

Бухгалтерская ошибка Пентагона. Откуда взялись "лишние" средства

В мае Пентагон объявил, что ошибочно присвоил американскому оружию, присланному в Киев, большую, чем гарантированная стоимость, когда персонал, при заполнении документов использовал термин "стоимость замены" вместо "обесцененной стоимости", чтобы свести в таблицу боеприпасы, ракеты и другое оборудование. стоимостью миллиарды долларов.

Проведенный аудит военной помощи Украине со стороны США выявил расхождение в размере 6,2 миллиарда долларов между оценочной и фактической стоимостью оборудования.

Окончательный расчет бухгалтерской ошибки значительно превышает предварительные оценки Пентагона в мае, когда он впервые обнаружил просчет в 3 миллиарда долларов.

Напомним, 13 июня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $325 млн для "удовлетворения критических потребностей Украины" в сфере безопасности и обороны.

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