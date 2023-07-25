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США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн: что в него вошло
Соединенные Штаты Америки объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него войдут ракеты для комплексов NASAMS и HIMARS.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В этот пакет военной помощи для Украины вошли:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- БПЛА Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные системы;
- боеприпасы для расчистки помех;
- более 28 млн. патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- приборы ночного видения и тепловизионные системы;
- запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.
Напомним, прошлый пакет помощи для Украины от США был объявлен 19 июля. В него вошли, в частности, зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы, авиационные и артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования. Тогда речь шла о поддержке в 1,3 млрд долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Источник фото: ua.depositphotos.com