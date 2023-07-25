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США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн: что в него вошло

США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн: что в него вошло
США выделили новый пакет военной помощи Украине. Фото: ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него войдут ракеты для комплексов NASAMS и HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В этот пакет военной помощи для Украины вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • ракеты с оптической наводкой (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • БПЛА Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • боеприпасы для расчистки помех;
  • более 28 млн. патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • приборы ночного видения и тепловизионные системы;
  • запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

Напомним, прошлый пакет помощи для Украины от США был объявлен 19 июля. В него вошли, в частности, зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы, авиационные и артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования. Тогда речь шла о поддержке в 1,3 млрд долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Нина Комащенко