США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн: что в него вошло

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него войдут ракеты для комплексов NASAMS и HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В этот пакет военной помощи для Украины вошли:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм и 60-мм минометные снаряды;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

БПЛА Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные системы;

боеприпасы для расчистки помех;

более 28 млн. патронов к стрелковому оружию и гранаты;

приборы ночного видения и тепловизионные системы;

запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

Напомним, прошлый пакет помощи для Украины от США был объявлен 19 июля. В него вошли, в частности, зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы, авиационные и артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования. Тогда речь шла о поддержке в 1,3 млрд долларов.

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