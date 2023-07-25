США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: що до нього увійшло

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракети для комплексів NASAMS та HIMARS.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

До цього пакету військової допомоги для України увійшли:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм та 60-мм мінометні снаряди;

32 бронетранспортери Stryker;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

БПЛА Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні системи;

боєприпаси для розчищення перешкод;

більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;

прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

Нагадаємо, минулий пакет допомоги для України від США було оголошено 19 липня. До нього ввійшли, зокрема, зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси, авіаційні та артилерійські снаряди, обладнання для розмінування. Тоді йшлося про підтримку на 1,3 млрд доларів.

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