США расширили санкции против РФ: производители снарядов, нефтесервисные компании, ЧВК "Газпрома" и "дочки" "Росатома"

США 20 июля расширили санкции против России, внеся в соответствующий список 95 юридических и 18 физических лиц, включая бывшего вице-премьера и министра финансов, бывшего главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в декабре 2022 года ставшего советником по корпоративному развитию российской IT-компании "Яндекс".

Соответствующее решение управление Министерства финансов по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло по инициативе Государственного департамента США.

Как отмечается в сообщении Госдепа, новые ограничения введены с целью ослабления нынешнего и будущего военного потенциала России и сокращения ее доходов, в частности за счет затруднения развития энергетических проектов.

В частности, под санкции попали "НИПИгазпереработка" - ведущая российская компания по проектированию и строительству проектов в нефтегазовой отрасли и нефтехимии, а также буровая компания "Евразия" и "Сибирская сервисная компания", занимающиеся разведкой и бурением новых скважин.

Также в санкционный список внесено Сахалинское морское пароходство, оказывающее ключевую логистическую поддержку многочисленным российским энергопроектам, в частности доставляющее строительные материалы и оборудование на Таймырский полуостров, и его 14 судов.

Помимо этого санкции введены против двух дочерних компаний корпорации "Росатом" - "АЭМ-Пропульсия" и научно-производственного объединения "Критические информационные системы".

Введены санкции и против ряда оборонных предприятий и закупочных компаний, обеспечивающих поддержку военных действий России. В частности, это машиностроительная компания "Витязь", Климовский специализированный боеприпасный завод, завод имени Свердлова (производитель взрывчатки и боеприпасов) и поставщик авиатехники "Космосавиа". Обновлены и санкции против оружейного концерна "Калашников", попал под них и его гендиректор Владимир Лепин.

Также вводятся санкции против частных военных компаний, поддерживающих ведение войны РФ против Украины и "другой вредоносной деятельности российских властей" за пределами России. Это ЧВК "Газпромнефть Охрана", ЧВК "Вега", руководитель последней Анатолий Смолин и ее учредитель и бенефициар Игорь Страмилов.

В список внесен и российский производитель беспилотников, задействованных в войне против Украины, "Ирбис Скай Тех", а также два человека, связанных с лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и помогавшим поставлять боеприпасы в Россию - это Валерий Чекалов и гражданин Северной Кореи Ён Хёк Рим.

Кроме того, под ограничения попали Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России, Центр эксплуатации объектов наземно-космической инфраструктуры и компания "Авиационная электроника и коммуникационные системы.

Санкции введены и против нескольких высокопоставленных российских чиновников "в рамках продолжающихся усилий по привлечению к ответственности бюрократических пособников" войны против Украины в России и привлечению их к ответственности. Среди таковых назван и Кудрин, а также гендиректор алмазодобывающей компании "Алроса" (против которой санкции США ввели в апреле 2022 года) Павел Маринычев.

Под санкции также попали заместитель министра экономического развития Илья Торосов и Алексей Херсонцев, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, замминистра энергетики Павел Сниккарс и Павел Сорокин, замминистра финансов Леонид Горнин, первый замдиректора Федеральной службы безопасности Сергей Королев и губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Помимо прочего в список внесено так называемое "государственное предприятие Донецкой Народной Республики" "Втормет", покупающее и продающее лом черных и цветных металлов и участвующее в инфраструктурных проектах, направленных на укрепление российской оккупации части территории Украины.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что США отложили расширение санкций против ЧВК "Вагнер" из-за ее действий в Африке ввиду мятежа, поднятого Пригожиным в конце июня. Тем не менее, вскоре они все же были приняты. 20 июля санкции против лидеров ЧВК "Вагнер" в Мали и ЦАР, а также связанных с ней компаний в Судане ввела также Великобритания.

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