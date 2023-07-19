США готовят санкции против Кыргызстана из-за помощи России

Белый дом готовит экономические ограничения для Кыргызстана, чтобы вынудить страну прекратить активную торговлю с Российской Федерацией.

Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняем, что речь идет именно о торговле подсанкционными товарами. Кыргызстан присоединился к группе стран, помогающих поставлять в Россию товары, поставки которых ограничены санкциями. Санкции могут быть введены до 23 июля.

"Кыргызстан, несмотря на то, что он невелик по сравнению с другими странами, является ярким примером того, что все факторы действуют одновременно для создания неприемлемой среды, благоприятной для уклонения от санкций", — сказал высокопоставленный чиновник.

По официальным данным, общий объем экспорта Кыргызстана в Россию вырос в 2022 году на 250% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, некоторые товары раньше вообще не поставляли, например прицельные винтовки.

Торговая документация свидетельствует о высоком уровне координации между Москвой и Бишкеком. Записи с начала 2023 г. показывают, что киргизские компании закупали электронику, включая специализированные полупроводники и усилители напряжения на сотни тысяч долларов — у китайских и южнокорейских компаний. В этот же период из Кыргызстана в Россию экспортировали фактически то же количество электроники.

Недавно Bloomberg писало, что США и другие страны G7 рассматривают идею прямого запрета экспорта товаров в Россию почти в полном объеме. Позднее издание сообщило, что такое решение может принять и Европейский союз.

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