От очков до доильных аппаратов: США расширили список товаров, запрещенных для экспорта в РФ

Администрация президента США Джо Байдена приостановила экспорт широкого ассортимента товаров в Россию и добавила 71 компанию в "черный список" торговли. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что новые ограничения касательно РФ нацелены на товары, которые могут быть использованы для помощи армии страны-агрессора. В перечень включены и предметы, которые используются в повседневной жизни, такие как сушилки для белья, снегоочистительные машины и доильные аппараты, поскольку в США считают, что эти товары могут быть перепрофилированы для поддержки военной машины Москвы.

"Теперь вы даже не можете отправлять контактные линзы или солнцезащитные очки", - сказал вашингтонский юрист Кевин Вулф, добавив, что "проще было бы описать товары, которые не контролируются для экспорта в Россию".

В "черный список" компаний, с которыми субъектам США запрещена торговля, добавили 69 российских, одну армянскую и одну киргизстанскую фирмы.

Санкции были направлены на авиаремонтные предприятия; фирмы по производству запчастей; пороховые, тракторные и автомобильные заводы; верфи и инженерные центры в России.

Такие шаги являются частью крайнего раунда санкций и экспортного контроля со стороны США и других стран в ответ на вторжение России в Украину. Меры направлены на ухудшение промышленной базы РФ и способности страны вести войну.

Новые ограничения объявили после того, как США и остальные члены G7 во время встречи в Японии согласились ужесточить санкции против России.

Напомним, в феврале журнал Федерального правительства США опубликовал отчет, согласно которому стало известно, что Штаты запретили экспортировать в Россию и Беларусь смартфоны дороже 300 долларов и еще 275 различных товаров.

Недавно Bloomberg писало, что США и другие страны G7 рассматривают идею прямого запрета экспорта товаров в Россию почти в полном объеме. Позднее издание сообщило, что такое решение может принять и Европейский союз.

В свою очередь Financial Times отмечало, что ЕС и Япония не поддержали предложение Штатов по запрету всего экспорта в РФ. По данным СМИ, представители Токио и Брюсселя допустили, что такое решение невозможно реализовать на практике.