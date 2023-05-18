ЕС не планирует вводить санкции против "Росатома" в 11-м пакете ограничений, – CNN

Европейский Союз не планирует вводить санкции против российской государственной компании "Росатом" в своем следующем, одиннадцатом, пакете ограничений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

По его словам, страны-члены блока сокращают свою зависимость от российской энергии, однако формально Евросоюз не будет нацеливаться на "Росатом" в будущем пакете санкций.

В ЕС считают, что санкции не принесут независимость от российских энергоносителей. Как отметил чиновник, существуют "другие пути достижения той же цели".

Ожидается, что в конце саммита G7 в японской Хиросиме будет определено устойчивое обязательство группы по независимости от российских ядерных источников энергии.

Напомним, что в настоящее время в ЕС идет работа над одиннадцатым пакетом санкций против России, который, по данным СМИ, может включить запрет на транзит многих товаров через страну-агрессора.

Однако блок до сих пор не ввел санкции против "Росатома". В марте польское агентство РАР писало, что такой шаг блокируют Франция, Венгрия и Болгария.

В свою очередь Верховная Рада Украины недавно обратилась ко всем иностранным государствам с призывом ввести такие ограничения. Парламентарии заявили, в частности, о необходимости сокращения закупок российского ядерного топлива, постепенного полного отказа от российских компонентов в ядерной энергетике, прекращения заключения любых новых контрактов с компанией по обогащению урана, строительству АЭС и прочего.

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