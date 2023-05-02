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Верховная Рада призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома"
Верховная Рада проголосовала за проект постановления №9060, согласно которому обратилась ко всем иностранным государствам с призывом наложить санкции на российскую корпорацию "Росатом". Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, документ поддержали 298 парламентариев.
Согласно проекту, Рада обращается к другим странам, Европейскому парламенту и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, относительно:
- сокращения закупок российского ядерного топлива и полного отказа от российских компонентов в ядерной энергетике;
- прекращения заключения любых новых контрактов с "Росатомом" по обогащению урана, строительству АЭС и т.п.;
- введения персональных санкций против ключевых чиновников "Росатома", а также против сотрудников компании, которые вмешивались в работу АЭС в Украине;
- ограничения вовлеченности граждан РФ и Беларуси в принятие решений МАГАТЭ касательно украинской ядерной энергетики;
- разработки санкционного механизма, который будет применен, если "Росатом" продолжит игнорировать рекомендации МАГАТЭ по ядерной безопасности на АЭС в Украине.
Напомним, в начале полномасштабной войны российские войска захватили Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции в Украине. Из первой они вышли, тогда как вторая до сих пор оккупирована. После захвата ЗАЭС на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
И на Чернобыльской, и на Запорожской АЭС с началом оккупации появились работники "Росатома", о чем заявляла сама корпорация.
Однако, например, Европейский Союз еще не ввел санкции против компании. В марте польское агентство РАР писало, что этот шаг блокируют Франция, Венгрия и Болгария.