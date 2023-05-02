ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Верховная Рада призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома"

Верховная Рада, депутаты
Верховная Рада. Фото: сайт парламента

Верховная Рада проголосовала за проект постановления №9060, согласно которому обратилась ко всем иностранным государствам с призывом наложить санкции на российскую корпорацию "Росатом". Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержали 298 парламентариев.

Согласно проекту, Рада обращается к другим странам, Европейскому парламенту и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, относительно:

  • сокращения закупок российского ядерного топлива и полного отказа от российских компонентов в ядерной энергетике;
  • прекращения заключения любых новых контрактов с "Росатомом" по обогащению урана, строительству АЭС и т.п.;
  • введения персональных санкций против ключевых чиновников "Росатома", а также против сотрудников компании, которые вмешивались в работу АЭС в Украине;
  • ограничения вовлеченности граждан РФ и Беларуси в принятие решений МАГАТЭ касательно украинской ядерной энергетики;
  • разработки санкционного механизма, который будет применен, если "Росатом" продолжит игнорировать рекомендации МАГАТЭ по ядерной безопасности на АЭС в Украине.

Напомним, в начале полномасштабной войны российские войска захватили Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции в Украине. Из первой они вышли, тогда как вторая до сих пор оккупирована. После захвата ЗАЭС на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

И на Чернобыльской, и на Запорожской АЭС с началом оккупации появились работники "Росатома", о чем заявляла сама корпорация.

Однако, например, Европейский Союз еще не ввел санкции против компании. В марте польское агентство РАР писало, что этот шаг блокируют Франция, Венгрия и Болгария.

Автор:
Артем Ющенко