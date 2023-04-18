США предупредили Россию, чтобы не трогала секретные данные на ЗАЭС

США владеют ядерными технологиями на Запорожской атомной электростанции и предупреждают Россию не трогать их, говорится в письме, которое Министерство энергетики США направило "Росатому".

Об этом сообщает CNN.

В письме, датированном 17 марта 2023 года, директор Офиса политики нераспространения Минэнергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору "Росатома", что ЗАЭС "содержит ядерные технические данные американского происхождения, находящиеся под экспортным контролем правительства Соединенных Штатов".

"Согласно законодательству Соединенных Штатов, неуполномоченным лицам, включая, но не ограничиваясь ими, российских граждан и российские организации, таким как "Росатом" и его дочерние компании, запрещено сознательно и намеренно получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, изымать, пересматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать, манипулировать такой технологией или техническими данными, а также давать указания или разрешать другим делать то же, если эти российские организации не будут уполномочены на это министром энергетики США", - говорится в письме.

Письмо появилось в то время, когда российские войска продолжают контролировать станцию.

CNN обратилась к "Росатому" за комментарием, но неизвестно, ответил ли "Росатом" на это письмо.

Напомним, ранее "Энергоатом" сообщил, что, учитывая дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, Россия готовится к длительному содержанию в заложниках сотрудников станции, для этого захватчики завезли на станцию много провизии и воды.