США попередили Росію, щоб не чіпала секретні дані на ЗАЕС

США володіють ядерними технологіями на Запорізькій атомній електростанції і попереджають Росію не чіпати їх, йдеться в листі, який Міністерство енергетики США надіслало "Росатому".

Про це повідомляє CNN.

У листі, який датований 17 березня 2023 року, директор Офісу політики нерозповсюдження Міненергетики Андреа Феркіле повідомляє генеральному директору "Росатому", що ЗАЕС "містить ядерні технічні дані американського походження, які перебувають під експортним контролем уряду Сполучених Штатів".

"Згідно із законодавством Сполучених Штатів, неуповноваженим особам, включаючи, але не обмежуючись ними, російських громадян і російські організації, таким як "Росатом" і його дочірні компанії, заборонено свідомо і навмисно отримувати доступ, володіти, контролювати, експортувати, зберігати, вилучати, переглядати, реекспортувати, відправляти, передавати, копіювати, маніпулювати такою технологією або технічними даними, а також давати вказівки або дозволяти іншим робити те ж саме, якщо ці російські організації не будуть уповноважені на це міністром енергетики США", - йдеться в листі.

Лист з'явився в той час, коли російські війська продовжують контролювати станцію.

CNN звернулася до "Росатому" за коментарем, але невідомо, чи відповів "Росатом" на цей лист.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" повідомив, що, враховуючи дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, Росія готується до довготривалого утримання в заручниках співробітників станції, для цього загарбники завезли на станцію багато провізії та води.