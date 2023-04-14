ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Російські військові готуються блокувати персонал на ЗАЕС

Російські військові готуються блокувати персонал на ЗАЕС

Враховуючи дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, Росія готується до довготривалого утримання в заручниках співробітників станції.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Загарбники завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Окупанти вже так діяли на початку вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках до деокупації.

Нагадаємо, російська міна вибухнула біля машинної зали 4-го енергоблоку на ЗАЕС. Вибух є наслідком того, що окупанти продовжують перетворювати станцію у військову базу, мінуючи периметр довкола станції.

Автор:
Михайло Шилін