Російські військові готуються блокувати персонал на ЗАЕС

Враховуючи дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, Росія готується до довготривалого утримання в заручниках співробітників станції.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Загарбники завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Окупанти вже так діяли на початку вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках до деокупації.

Нагадаємо, російська міна вибухнула біля машинної зали 4-го енергоблоку на ЗАЕС. Вибух є наслідком того, що окупанти продовжують перетворювати станцію у військову базу, мінуючи периметр довкола станції.