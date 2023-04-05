В Киеве задержали лиц, пытавшихся переоформить здание "Росатома", чтобы избежать национализации

Правоохранители задержали в Киеве двух человек, пытавшихся переоформить имущество российской подсанкционной корпорации "Росатом" во избежание его национализации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, российская государственная корпорация "Росатом" через подконтрольную компанию владеет нежилым помещением в Подольском районе города Киева площадью более 1000 кв. м стоимостью более 100 млн грн.

Суд наложил арест на имущество и передал его в управление АРМА. Кроме того, решением СНБО против корпорации "Росатом" введены санкции, в том числе в виде блокировки активов. Таким образом, помещение подлежало дальнейшей национализации в соответствии с законодательством.

Правоохранители задержали лиц, пытавшихся переоформить имущество корпорации "Росатом". Фото: Офис генпрокурора.

С целью предотвращения национализации имущества резидента РФ, группа лиц по заказу подсанкционной компании с использованием поддельных документов пыталась изменить право собственности этого помещения на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности.

Двое лиц, причастных к противоправной схеме, были задержаны в помещении частного нотариуса. Им сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступления.

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