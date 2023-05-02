Верховна Рада закликала іноземні держави запровадити санкції проти "Росатому"

Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №9060, згідно з якою звернулася до всіх іноземних держав із закликом накласти санкції на російську корпорацію "Росатом". Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 298 парламентарів.

Згідно з проєктом, Рада звертається до інших країн, Європейського парламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зокрема, щодо:

скорочення закупівель російського ядерного палива та поступової повної відмови від російських компонентів у ядерній енергетиці;

припинення укладання будь-яких нових контрактів із "Росатомом" щодо збагачення урану, будівництва АЕС тощо;

запровадження персональних санкцій проти ключових посадовців "Росатому", а також проти співробітників компанії, які втручалися в роботу АЕС в Україні;

обмеження залученості громадян РФ і Білорусі до ухвалення рішень МАГАТЕ щодо української ядерної енергетики;

розробки санкційного механізму, який буде застосовано, якщо "Росатом" продовжить ігнорувати рекомендації МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на АЕС в Україні.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни російські війська захопили Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції в Україні. Із першої вони вийшли, тоді як друга досі окупована. Після захоплення ЗАЕС на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

І на Чорнобильській, і на Запорізькій АЕС з початком окупації зʼявилися працівники "Росатому", про що заявляла сама корпорація.

Однак, наприклад, Європейський Союз ще не запровадив санкції проти компанії. У березні польська агенція РАР писала, що цей крок блокують Франція, Угорщина й Болгарія.