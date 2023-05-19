Від окулярів до доїльних апаратів: США розширили список товарів, заборонених для експорту в РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила експорт широкого асортименту товарів до Росії та додала 71 компанію до "чорного списку" торгівлі. Про це пише Reuters.

Зазначається, що нові обмеження щодо РФ націлені на товари, які можуть бути використані для допомоги армії країни-агресорки. У перелік включено й предмети, які використовуються в повсякденному житті, такі як сушарки для білизни, снігоочисні машини та доїльні апарати, оскільки в США вважають, що ці товари можуть бути перепрофільовані для підтримки військової машини Москви.

"Тепер ви навіть не можете відправляти контактні лінзи чи сонцезахисні окуляри", — сказав вашингтонський юрист Кевін Вулф, додавши, що "простіше було б описати товари, які не контролюються для експорту в Росію".

До "чорного списку" компаній, із якими суб’єктам США заборонено торгівлю, додали 69 російських, одну вірменську та одну киргизстанську фірми.

Санкції направили на авіаремонтні підприємства; фірми з виробництва запчастин; порохові, тракторні та автомобільні заводи; верфі та інженерні центри в Росії.

Такі кроки є частиною крайнього раунду санкцій і експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Заходи спрямовані на погіршення промислової бази РФ та здатності країни вести війну.

Нові обмеження оголосили після того, як США та решта членів G7 під час зустрічі в Японії погодилися посилити санкції проти Росії.

Нагадаємо, у лютому журнал Федерального уряду США опублікував звіт, згідно з яким стало відомо, що Штати заборонили експортувати до Росії та Білорусі смартфони дорожчі за 300 доларів та ще 275 різних товарів.

Нещодавно Bloomberg писало, що США та інші країни G7 розглядають ідею про пряму заборону експорту товарів до Росії майже в повному обсязі. Пізніше видання повідомило, що таке рішення може ухвалити і Європейський Союз.

Своєю чергою Financial Times зазначало, що ЄС та Японія не підтримали пропозицію Штатів щодо заборони всього експорту в РФ. За даними ЗМІ, представники Токіо та Брюсселя припустили, що таке рішення неможливо реалізувати на практиці.