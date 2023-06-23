"Дружба" и схемы обхода. Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России

Совет Европейского Союза 23 июня принял одиннадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на ужесточение существующих санкций. Пакет также сфокусирован на том, чтобы помешать РФ обходить действующие ограничения.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Пакет предусматривает, что если ЕС обнаружит, что третьи страны помогают России обходить действующие санкции, то Совет может единогласно принять решение об ограничении продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий в такие страны. Речь идет о товарах, экспорт которых уже ограничен в РФ.

11-пакет включает введение запрета на транзит через территорию России определенных товаров и технологий, которые могут способствовать военному и технологическому укреплению страны-агрессорки или развитию сектора обороны или безопасности. В частности, в этот пункт попали товары, которые используются в авиационной или космической промышленности, например, топливо для реактивных двигателей и присадки к топливу, экспортируемые из ЕС в третьи страны.

В новый санкционный пакет попали 87 субъектов, непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России. В частности, в список попали четыре иранские компании, производящие дроны и поставляющие их в Россию.

Также 11 пакет содержит ограничения на экспорт еще 15 технологических единиц, найденных на поле боя в Украине, или оборудования, которое необходимо для их производства.

ЕС ввел запрет на перевозку грузов в ЕС с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в России. Это, в частности, касается грузовиков. Также Совет решил запретить доступ к портам и шлюзам ЕС любым судам, осуществляющим перевалку с судна на судно, если есть риск импорта запрещенных российских товаров.

Кроме того, Совет продлил приостановку действия лицензий на вещание еще пяти СМИ: RT Balkan, Oriental Review, Царьград, New Eastern Outlook, Катехон.

"Эти СМИ находятся под постоянным прямым или опосредованным контролем руководства Российской Федерации и использовались последними для постоянных и согласованных акций, направленных на общество в ЕС и соседних странах, серьезно искажая и манипулируя фактами", - объясняют в Раде.

Санкции ЕС против "Дружбы"

Действие временного отступления, предоставленного Германии и Польше на поставку сырой нефти из России через северный участок нефтепровода "Дружба" завершается. Поэтому в новый пакет включили запрет импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба" в эти страны. Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию в ЕС по этому трубопроводу.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупреждала, что ЕС "серьезно относится" к санкциям и планирует запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, если есть доказательства того, что он идет в обход санкций в Россию.

Однако известно, что ЕС не планирует вводить санкции против российской государственной компании "Росатом". В ЕС считают, что они не принесут независимость от российских энергоносителей.

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