"Дружба" та схеми обходу. Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу 23 червня прийняла одинадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій. Пакет також сфокусований на тому, щоб завадити РФ обходити діючі обмеження.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Пакет передбачає, що якщо ЄС виявить, що треті країни допомагають Росії обходити діючі санкції, то Рада може одноголосно прийняти рішення про обмеження продажу, постачання, передачі або експорту товарів і технологій до таких країн. Йдеться про товари, експорт яких вже обмежений до РФ.

11-пакет включає запровадження заборони на транзит через територію Росії певних товарів і технологій, які можуть сприяти військовому та технологічному зміцненню країни-агресорки або розвитку сектору оборони чи безпеки. Зокрема, до цього пункту потрапили товари, які використовуються в авіаційній або космічній промисловості, наприклад, паливо для реактивних двигунів і присадки до палива, які експортуються з ЄС до третіх країн.

В новий санкційний пакет потрапили 87 суб’єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Зокрема, до списку потрапили чотири іранські компанії, які виробляють дрони і постачають їх до Росії.

Також 11-й пакет містить обмеження на експорт ще 15 технологічних одиниць, знайдених на полі бою в Україні, або обладнання, яке необхідно для їх виробництва.

ЄС запровадив заборону на перевезення вантажів до ЄС з використанням причепів та напівпричепів, зареєстрованих в Росії. Це, зокрема, стосується вантажівок. Також Рада вирішила заборонити доступ до портів і шлюзів ЄС будь-яким суднам, які здійснюють перевалку з судна на судно, якщо є ризик імпорту заборонених російських товарів.

Крім того, Рада продовжила зупинення дії ліцензій на мовлення ще п'яти ЗМІ: RT Balkan, Oriental Review, Царгород, New Eastern Outlook, Катехон.

"Ці ЗМІ знаходяться під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Російської Федерації та використовувалися останньою для постійних і узгоджених акцій, спрямованих на суспільство в ЄС та сусідніх країнах, серйозно спотворюючи та маніпулюючи фактами", - пояснюють в Раді.

Санкції ЄС проти "Дружби"

Дія тимчасового відступу, наданого Німеччині та Польщі на постачання сирої нафти з Росії через північну ділянку нафтопроводу "Дружба" завершується. Тому в новий пакет включили заборону імпорту російської нафти трубопроводом "Дружба" до цих країн. Проте нафта, яка походить з Казахстану чи іншої третьої країни, зможе продовжувати транзит через Росію до ЄС цим трубопроводом.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попереджала, що ЄС "серйозно ставиться" до санкцій іпланує заборонити експорт певних товарів в треті країни, якщо є докази того, що він йде в обхід санкцій до Росії.

Проте, відомо, що ЄС не планує вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом". У ЄС вважають, що вони не принесуть незалежності від російських енергоносіїв.

Джерело фото: ua.depositphotos.com