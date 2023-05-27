Угорщина знайшла союзника серед країн ЄС: разом блокують санкції проти РФ

Греція доєдналась до блокування санкцій ЄС проти Росії. Разом з Угорщиною країни вимагають прибрати їхні компанії зі списку спонсорів війни, складеного Україною.

Про це повідомляє Politico.

Видання нагадує, що зараз ЄС обговорює свій 11-й пакет санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну. У той час як 10 попередніх пакетів санкцій були зосереджені на заходах, спрямованих на спустошення російського бюджету, поточний пакет може бути спрямований на інші країни, які допомагають Москві обходити обмеження.

Однак офіційні Будапешт та Афіни блокують рішення. Як зауважує Politico, Україна склала перелік приватних компаній, які вважаються спонсорами війни. До цього списку входить низка європейських компаній.

Наразі Угорщина та Греція вимагають, щоб їхні компанії були викреслені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій.

Це викликало напругу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на початку цього тижня, де міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо розкритикувала Угорщину та посварилася зі своїм угорським колегою Петром Сіярто.

"Греція повторила, що якщо будуть конкретні докази порушення санкцій, вони повинні бути доведені до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім були вжиті належні дії", – повідомив європейський дипломат виданню.

Греція стверджує, що внесення Україною грецьких компаній до переліку міжнародних спонсорів війни сильно шкодить її економіці. Інший дипломат ЄС сказав, що, хоча вони співпереживають позиції Греції, "попри це ми, звичайно, хочемо наступного пакета санкцій".

Інший дипломат ЄС повідомив Politico, що до тих пір, поки Угорщина та Греція відмовляються підтримувати будь-які рішення, перш ніж їхні компанії будуть виключені зі списку, немає жодного шансу, що 11-й пакет санкцій буде прийнятий.

Проте дипломати також кажуть, що дивляться на Афіни та Будапешт по-різному. Рівень розчарування Будапештом набагато вищий, враховуючи, що його проросійська та прокитайська лінія часто заважала ЄС досягти одностайності щодо заяв щодо Москви та Пекіна.

Крім того, Угорщина надалі блокуватиме виділення коштів на допомогу Україні з Європейського фонду миру, якщо Київ залишить чинним обмеження проти угорських компаній, зокрема найбільшого банку Угорщини OTP Bank.

Зауважимо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС серйозно ставиться до санкцій і планує заборонити експорт певних товарів в треті країни, якщо є докази того, що він йде в обхід санкцій до Росії. Санкції, запропоновані в 11-му пакеті, також можуть розширити список товарів ЄС, заборонених до транзиту через Росію.

Проте, Європейський Союз не планує вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом". У ЄС вважають, що вони не принесуть незалежності від російських енергоносіїв.