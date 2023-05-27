Венгрия нашла союзника среди стран ЕС: вместе блокируют санкции против РФ

Греция присоединилась к блокированию санкций ЕС против России. Вместе с Венгрией страны требуют убрать их компании из списка спонсоров войны, составленного Украиной.

Об этом сообщает Politico.

Издание напоминает, что сейчас ЕС обсуждает свой 11 пакет санкций против России после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину. В то время как 10 предыдущих пакетов санкций были сосредоточены на мероприятиях, направленных на разорение российского бюджета, текущий пакет может быть направлен на другие страны, помогающие Москве обходить ограничения.

Однако официальные Будапешт и Афины блокируют решение. Как отмечает Politico, Украина составила перечень частных компаний, считающихся спонсорами войны. В этот список входит ряд европейских компаний.

Венгрия и Греция требуют, чтобы их компании были вычеркнуты из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций.

Это вызвало напряжение на встрече министров иностранных дел ЕС в начале этой недели, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо раскритиковала Венгрию и поссорилась со своим венгерским коллегой Петром Сиярто.

"Греция повторила, что если будут конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть сообщены соответствующим государствам-членам на техническом уровне, чтобы это было должным образом расследовано, а затем были предприняты надлежащие действия", – сообщил европейский дипломат изданию.

Греция утверждает, что внесение Украиной греческих компаний в перечень международных спонсоров войны сильно вредит ее экономике. Другой дипломат ЕС сказал, что, хотя они сопереживают позиции Греции, "несмотря на это мы, конечно, хотим следующего пакета санкций".

Другой дипломат ЕС сообщил Politico, что до тех пор пока Венгрия и Греция отказываются поддерживать какие-либо решения, прежде чем их компании будут исключены из списка, нет никакого шанса, что 11-й пакет санкций будет принят.

Однако дипломаты также говорят, что смотрят на Афины и Будапешт по-разному. Уровень разочарования Будапештом гораздо выше, учитывая, что его пророссийская и прокитайская линия часто мешала ЕС достичь единодушия по поводу заявлений относительно Москвы и Пекина.

Кроме того, Венгрия будет в дальнейшем блокировать выделение средств на помощь Украине из Европейского фонда мира, если Киев оставит в силе ограничения против венгерских компаний, в том числе крупнейшего банка Венгрии OTP Bank.

Заметим, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС серьезно относится к санкциям и планирует запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, если есть доказательства того, что он идет в обход санкций в Россию. Санкции, предложенные в 11 пакете, также могут расширить список товаров ЕС, запрещенных к транзиту через Россию.

Тем не менее, Европейский Союз не планирует вводить санкции против российской государственной компании "Росатом".