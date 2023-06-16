ЄС передумав вносити пʼять китайських компаній у новий пакет санкцій проти РФ, – Bloomberg

Європейський Союз скасовує плани щодо обмеження торгівлі з п’ятьма китайськими компаніями, які підозрюються у зв’язках із Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.

Зазначається, що ЄС збирався обмежити експорт для восьми компаній, котрі, ймовірно, постачали підсанкційні технології російським фірмам. Однак п’ять із них були виключені зі списку після запевнень китайських чиновників щодо невинуватості фірм.

Як пише агентство, дискусії щодо 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ зайшли в глухий кут на кілька тижнів, оскільки країни-члени блоку продовжують торгуватися щодо жорсткості обмежень.

Євросоюз прагне адаптувати свою стратегію щодо Китаю, намагаючись збалансувати торговельні відносини зі зменшенням своєї залежності від Пекіна в таких ключових сферах, як сировина та технології. КНР погрожувала вжити заходів у відповідь, якщо її компанії стануть ціллю обмежень.

Чиновники ЄС сподіваються, що новий пакет санкцій проти Росії може бути схвалений наступного тижня. Головна його мета – закрити прогалини та боротися з обходом обмежень. Інші заходи включають заборону транзиту багатьох товарів через Росію, а також додаткові торговельні санкції. Крім того, пропонується офіційно припинити поставки нафти північною ниткою нафтопроводу "Дружба" та запровадити обмеження щодо інтелектуальної власності.

Нагадаємо, що крайній, десятий, пакет санкцій проти РФ Рада Євросоюзу ухвалила 25 лютого. Обмеження включили заборону на експорт критично важливих технологій та промислових товарів, імпорт російського асфальту та синтетичного каучуку, надання росіянам потужностей зі зберігання газу та транзит через Росію товарів та технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС.