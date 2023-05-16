Попри санкції до Росії потрапляють запчастини для Boeing і Airbus

Попри санкції в авіагалузі Росія продовжує купувати деталі для транспортних засобів французької компанії Airbus і американської Boeing. Про це повідомило видання The New York Times.

Журналісти зазначили. що дані російської митниці свідчать про те, що у 2022 році до Росії було відправлено деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів. Згідно матеріалу, до країни-агресора надійшли тисячі заборонених партій авіазапчастин. Зокрема, товар отримали авіакомпанії “Россия”, “Аерофлот”, “Уральські авіалінії”, S7 Airlines і “Победа”.

Наприклад, минулого року на склади "Аерофлоту" потрапили десятки партій мідних проводів, болтів, графіту та інших деталей, позначених як made in United States by Boeing.

За вісім місяців до Росії надійшли деталі виробництва США на суму 14,4 млн дол, з яких 8,9 млн дол - це деталі, марковані виробництвом Boeing, їх продали в Росію через третіх осіб. Торік до Росії також постачалися деталі маркуванням Airbus.

Дані охоплюють понад 5000 окремих поставок деталей літаків до Росії протягом восьми місяців 2022 року, від простих гвинтів до стартера авіаційного двигуна під брендом Honeywell вартістю 290 000 доларів США.

Boeing заявив, що повністю дотримувався санкцій США та призупинив постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для клієнтів у Росії на початку 2022 року.

Згідно з даними, більша частина продукції була спрямована через такі країни, як Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай і Мальдіви.

Зазначимо, французька корпорація Airbus планує протягом кількох найближчих місяців повністю відмовитися від російського титану.

Airbus заявив, що намагається знайти альтернативні постачальники, тоді як конкурент Boeing каже, що призупинив закупівлі титану з Росії.

Відповідно до річного звіту Airbus за 2019 рік, у минулому військові гелікоптерні програми NH90 і Tiger покладалися на російський титан.

Втім попри санкції та дефіцит запчастин російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До війни вони мали 544 таких літаків.

Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії. Аби продовжувати роботу, російські авіаперевізники закуповують запчастини з "дружніх" країн, а також переміщують компоненти з одного літака в інший.

У компанії Boeing повідомили, що з минулого року не постачали запчастини, технічне обслуговування чи технічну підтримку авіакомпаніям чи ремонтним компаніям у Росії відповідно до санкцій США.