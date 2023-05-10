Airbus втратила контракт на € 800 млн на виробництво 12 вертольотів для ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати розірвали угоду з французьким авіагігантом Airbus на купівлю багатоцільових гелікоптерів H225M Caracal. Таким чином виробник авіатранспорту втратив можливість заробити 800 млн євро. Про це повідомив журнал Breaking Defence, посилаючись на високопосадовця.

Рішення, за словами високопосадовця, не було політичним, його ухвалили через фінансові і технічні причини.

“Нещодавно ми розірвали контракт з Airbus Helicopters на закупівлю вертольотів H225. Нам було складно продовжити контракт через високу вартість життєвого циклу, обмеження в адаптації до модульних конструкцій майбутніх вимог місії та складну технічну пропозицію”, – повідомив Муаммар Абдулла Абушехаб, голова сектору з питань оборони та безпеки в раді Tawazun.

Рада Tawazun є незалежною державною установою ОАЕ, яка тісно співпрацює з Міністерством оборони та службами безпеки в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як нагадали журналісти, у грудні 2021 року ОАЕ замовили 12 гелікоптерів H225M Caracal під час візиту президента Франції за орієнтовною ціною 750-800 мільйонів євро. H225M є військовою версією H225, на яку можна встановити різні комплекти озброєння, від кулеметів до ракет і протикорабельних ракет.

Він експлуатується у складі ВПС Франції та був укладений на експорт з 11 клієнтами.

Зазначимо, французька корпорація Airbus планує протягом кількох найближчих місяців повністю відмовитися від російського титану.

Airbus заявив, що намагається знайти альтернативні постачальники, тоді як конкурент Boeing каже, що призупинив закупівлі титану з Росії.

Відповідно до річного звіту Airbus за 2019 рік, у минулому військові гелікоптерні програми NH90 і Tiger покладалися на російський титан.

Як стало відомо, ОАЕ є основним напрямком, куди спрямовують російське золото. За шість місяців, до серпня 2022 року, туди відправили металу на понад 500 мільйонів доларів. Дорогоцінний метал опинився під забороною після повномасштабного вторгнення в Україну, і минулого літа продаж був заблокований країнами Великої сімки і Європейським Союзом.