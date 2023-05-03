Попри санкції, Росія продовжує продавати золото

Маловідомі компанії в обхід санкцій допомагають продавати російські злитки золота. Про це повідомило міжнародне агентство Bloomberg.

Російське золото опинилося під забороною після повномасштабного вторгнення в Україну, і минулого літа продаж дорогоцінного металу був заблокований країнами Великої сімки і Європейським Союзом.

Це створило проблеми для величезної російської золотодобувної промисловості - її власний ринок не може поглинути золота на 20 мільярдів доларів, які видобуваються щороку.

Згідно з даними фірми ImportGenius, які були зібрані на основі інформації з російської митниці, десятки логістичних фірм і торговців, які є дрібними гравцями в секторі золота, допомагають продавати російське золото.

Фірми налагодили масові поставки до Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу і Туреччини, де немає жодних обмежень.

ОАЕ стали основним новим напрямком для російського золота. За шість місяців, до серпня 2022 року, туди відправили понад 500 мільйонів доларів. Більшість покупців знаходяться в Дубаї, який вже давно є центром торгівлі дорогоцінними металами між Сходом і Заходом.

Санкції Великої сімки та ЄС забороняють імпорт російського золота на їхні власні ринки та забороняють компаніям, розташованим у них, торгувати ним в інших країнах. Але компаніям в інших країнах все ще дозволено працювати з російським металом через відсутність вторинних санкцій, тому немає жодних припущень про порушення будь-яких правил.

У світовому транспортуванні дорогоцінних металів домінують компанії, такі як Brink’s Co. і Loomis, які припинили перевозити російські злитки після початку війни.

Як повідомили журналісти, США, Європа й ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб закрити для росіян способи обходу обмежувальних заходів.

Пропозиції, які розглядаються, включають заборону транзиту багатьох товарів через Росію та націлюватимуться на судна, які відключають навігаційні системи.

Також партнери планують обговорити ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії.