Несмотря на санкции, Россия продолжает продавать золото

Малоизвестные компании в обход санкций помогают продавать российские слитки золота. Об этом сообщило международное агентство Bloomberg.

Российское золото оказалось под запретом после полномасштабного вторжения в Украину, и прошлым летом продажа драгоценного металла была заблокирована странами Большой семерки и Европейским Союзом.

Это создало проблемы для огромной российской золотодобывающей промышленности - ее собственный рынок не может поглотить ежегодно добываемые золота на 20 миллиардов долларов.

Согласно данным фирмы ImportGenius, собранным на основе информации по российской таможне, десятки логистических фирм и торговцев, которые являются мелкими игроками в секторе золота, помогают продавать российское золото.

Фирмы наладили массовые поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.

ОАЭ стали основным новым направлением для русского золота. За шесть месяцев, до августа 2022 года, туда отправили более 500 миллионов долларов. Большинство покупателей находятся в Дубае, который уже давно является центром торговли драгоценными металлами между Востоком и Западом.

Санкции Большой семерки и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки и запрещают компаниям, расположенным в них, торговать им в других странах. Но компаниям в других странах все еще разрешено работать с российским металлом из-за отсутствия вторичных санкций, поэтому нет никаких предположений о нарушении каких-либо правил.

В мировой транспортировке драгметаллов доминируют компании, такие как Brink's Co. и Loomis, прекратившие перевозить российские слитки после начала войны.

Как сообщили журналисты, США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер.

Рассматриваемые предложения включают запрет транзита многих товаров через Россию и будут нацеливаться на суда, отключающие навигационные системы.

Также партнеры планируют обсудить идею прямого запрета в почти полном объеме экспорта в Россию.