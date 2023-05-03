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Несмотря на санкции, Россия продолжает продавать золото
Малоизвестные компании в обход санкций помогают продавать российские слитки золота. Об этом сообщило международное агентство Bloomberg.
Российское золото оказалось под запретом после полномасштабного вторжения в Украину, и прошлым летом продажа драгоценного металла была заблокирована странами Большой семерки и Европейским Союзом.
Это создало проблемы для огромной российской золотодобывающей промышленности - ее собственный рынок не может поглотить ежегодно добываемые золота на 20 миллиардов долларов.
Согласно данным фирмы ImportGenius, собранным на основе информации по российской таможне, десятки логистических фирм и торговцев, которые являются мелкими игроками в секторе золота, помогают продавать российское золото.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Фирмы наладили массовые поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.
ОАЭ стали основным новым направлением для русского золота. За шесть месяцев, до августа 2022 года, туда отправили более 500 миллионов долларов. Большинство покупателей находятся в Дубае, который уже давно является центром торговли драгоценными металлами между Востоком и Западом.
Санкции Большой семерки и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки и запрещают компаниям, расположенным в них, торговать им в других странах. Но компаниям в других странах все еще разрешено работать с российским металлом из-за отсутствия вторичных санкций, поэтому нет никаких предположений о нарушении каких-либо правил.
В мировой транспортировке драгметаллов доминируют компании, такие как Brink's Co. и Loomis, прекратившие перевозить российские слитки после начала войны.
Как сообщили журналисты, США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер.
Рассматриваемые предложения включают запрет транзита многих товаров через Россию и будут нацеливаться на суда, отключающие навигационные системы.
Также партнеры планируют обсудить идею прямого запрета в почти полном объеме экспорта в Россию.