Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі № 268 від 2 травня, який опублікований на сайті Офісу президента.

"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Хто такий Сергій Тюрін

Сергій Тюрін з січня 2021 року займав посаду першого заступника Хмельницької ОДА.

Після звільнення у березні 2023 року голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія він виконував обов’язки голови обласної держадміністрації.

До цього призначення Тюрін у 2019-2020 роках був адвокатом, керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній "Інстейт Груп", (Київ), у 2008-2021 – адвокатом, виконавчим директором юридичної фірми "С.Т. ПАРТНЕРС" (Київ).

Тюрін отримав вищу освіту у 2021 році у Хмельницькому інституті регіонального управління та права (правознавство, юрист).