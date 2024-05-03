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Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА: що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації.
Про це йдеться в указі № 268 від 2 травня, який опублікований на сайті Офісу президента.
"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.
Хто такий Сергій Тюрін
Сергій Тюрін з січня 2021 року займав посаду першого заступника Хмельницької ОДА.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Після звільнення у березні 2023 року голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія він виконував обов’язки голови обласної держадміністрації.
До цього призначення Тюрін у 2019-2020 роках був адвокатом, керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній "Інстейт Груп", (Київ), у 2008-2021 – адвокатом, виконавчим директором юридичної фірми "С.Т. ПАРТНЕРС" (Київ).
Тюрін отримав вищу освіту у 2021 році у Хмельницькому інституті регіонального управління та права (правознавство, юрист).