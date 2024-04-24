У Запоріжжі обрали нового виконувача обовʼязків мера: перед цим чинний заявив про спробу "перевороту"

Під час позачергової сесії Запорізької міської ради 37 депутатів обрали нового виконувача обовʼязків міського голови Запоріжжя – депутатку від фракції “Слуга народу” Регіну Харченко. Про таке рішення повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, назвавши його “історичним”.

Федоров наголосив, що остання повноцінна сесія міської ради відбулася ще 22 грудня 2023 року, тож протягом чотирьох місяців понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя, зокрема робота критичних комунальних підприємств, були фактично заморожені.

“Але найболючішим було те, що протягом 2-х років повномасштабного вторгнення місто і область рухалися у різних напрямках, із розрізненою позицією, що є недопустимим під час воєнного часу. Ми маємо памʼятати, що у нас один ворог - і це Росія. Тож не повинно бути жодної терпимості до корупції, політиканства і внутрішніх ворогів”, – написав голова Запорізької ОВА.

Водночас, усі 38 депутатів, що були присутні на засіданні 24 квітня, проголосували за припинення повноважень Анатолія Куртєва, який виконував обов’язки секретаря міської ради й міського голови. Його призначили після відставки у 2021 році мера Запоріжжя Володимира Буряка.

Щоправда, сам Анатолій Куртєв йти з посади не хотів: чиновник звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією щодо утворення міської військової адміністрації Запорізької області. Він також заявив про тиск голови Запорізької ОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування та спробу "здійснити в місті політичний переворот". Президент на звернення наразі не відреагував.

Нагадаємо, що торік у серпні НАЗК за результатами моніторингу способу життя секретаря Запорізької міської ради, виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва виявило незаконного збагачення на понад 9 мільйонів гривень.

Під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи виявили та вилучили майже 600 тисяч гривень, 230 тисяч доларів та 650 євро. У виправленій декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму.

Хто така Регіна Харченко?

Регіна Харченко, яку обрали новим виконувачем обов'язків міського голови Запоріжжя, родом з АР Крим. У 2013 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “Правознавство” й відтоді працювала юристкою в різних структурах та правозахисницею.

З 2016 року була помічником-консультантом депутата Запорізької обласної ради. З 2020 року – сама депутатка Запорізької міської ради від партії “Слуга народу”. У 2022 році жінка закінчила Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

Як передає “Суспільне Запоріжжя”, до свого призначення Регіна Харченко з трибуни сесійної зали оголосила:

“Якщо говорити про місто Запоріжжя, то перший і основний момент, я б хотіла, щоб Запоріжжя було безпечним, надійним і комфортним. Для усіх. І щоб рішення, які стосуються міста і його мешканців вони беззаперечно приймалися людьми, які тут живуть, які тут працюють і які сплачують тут податки”.

Також посадовиця зауважила, що в місті сформувалася негативна традиція, щодо “конфлікту чи перетягування уваги між містом Запоріжжя і Запорізькою обласною військовою адміністрацією”.